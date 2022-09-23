Орлов о «Динамо»: «Как можно держать Тюкавина в запасе?! Смолов старомоден, в командной игре не участвует»

высказался о форвардах .

Бело-голубые в 10-м туре Мир проиграли «Зениту» (0:2).

«Меня удивили москвичи. Ничего не показали впереди. И здесь возникает вопрос к тренерскому штабу. Ну как можно держать Тюкавина в запасе?! Выпустили всего на пять минут... Ну почему ставка впереди делается на Смолова?

Федор старомоден, ходит по футбольному полю, не бежит. Сил нет! Он игрок старой формации. Ну что он показывает? В командной игре не участвует. Просто имитирует. Так нельзя!

Футбол пошел вперед. Мостовой, Сергеев, Соболев соответствуют современным требованиям, а Федор — нет. Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции. Все логично. Ну что тут говорить... Для меня Тюкавин, конечно, сильнее», – сказал комментатор.