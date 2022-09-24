Буффон о старте «Ювентуса»: «Речь идет о ДНК команды и отдельных людей. Не каждый может иметь ДНК клуба с четкой идеей и столь же четким образом»

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Джанлуиджи Буффон высказался о неудачном старте сезона у «Ювентуса»

«Я ничего не могу сказать, потому что сегодня каждое слово может стать предметом споров, и мне это не нравится. Даже когда я был [в «Юве»], иногда мы плохо начинали сезон, а потом выходили на вершину таблицы.

Речь идет о ДНК команды и отдельных людей. Не каждый может иметь ДНК «Ювентуса» – клуба с четкой идеей и столь же четким образом», – сказал голкипер «Пармы», ранее выступавший за туринский клуб.

После 7 туров Серии А «Ювентус» набрал 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. 

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