«Барса» готова к переговорам с «Атлетико» по выкупу Гризманна. Каталонцы хотят минимум 25 млн евро

и попытаются договориться об условиях выкупа .

Каталонский клуб готов сделать первый шаг в переговорах с «Атлетико». «Барса» хочет попытаться договориться с мадридским клубом об условиях выкупа нападающего. «Барселона» еще не отказалась от намерения обратиться в суд, но для начала хочет попытаться решить вопрос мирным путем.

«Блауграна» хочет получить минимум 25 млн евро за Гризманна. Кроме того, клуб хочет согласовать условия выкупа форварда до начала января, когда запланирован матч команд в , утверждает Mundo Deportivo.

Антуан заинтересован в том, чтобы «Барса» и «Атлетико» договорились. Он понимает, почему «рохибланкос» не хотят рисковать, выплачивая за него 40 млн евро. Форвард чувствует доверие Диего Симеоне и понимает, что в большинстве матчей выходил бы в старте, если бы не условие выкупа, прописанное в арендном соглашении между клубами.

Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.