У Месси 88 голов за Аргентину, до 3-го места среди бомбардиров сборных – 1 мяч. У Роналду – 117

Лионелю Месси остался 1 гол до 3-го места среди лучших бомбардиров сборных в истории.
35-летний форвард «ПСЖ» сделал дубль в товарищеском матче сборной Аргентины против Гондураса (3:0).
На его счету стало 88 мячей в 163 матчах за карьеру в национальной команде.Он давно стал лучшим бомбардиром Аргентины – у Габриэля Батистуты 54 гола в 77 матчах.
Месси – четвертый среди лучших бомбардиров сборных в истории. Третье место сейчас занимает представитель Малайзии Мохтар Дахари – 89 мячей в 142 матчах.
На втором месте идет Али Даеи (Иран) – 109 голов в 148 играх. Рекордсмен – Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов в 189 играх.