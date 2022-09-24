У Месси 88 голов за Аргентину, до 3-го места среди бомбардиров сборных – 1 мяч. У Роналду – 117

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Лионелю Месси остался 1 гол до 3-го места среди лучших бомбардиров сборных в истории. 

35-летний форвард «ПСЖ» сделал дубль в товарищеском матче сборной Аргентины против Гондураса (3:0). 

На его счету стало 88 мячей в 163 матчах за карьеру в национальной команде.Он давно стал лучшим бомбардиром Аргентины – у Габриэля Батистуты 54 гола в 77 матчах.

Месси – четвертый среди лучших бомбардиров сборных в истории. Третье место сейчас занимает представитель Малайзии Мохтар Дахари – 89 мячей в 142 матчах. 

На втором месте идет Али Даеи (Иран) – 109 голов в 148 играх. Рекордсмен – Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов в 189 играх.

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