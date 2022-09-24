Месси сделал дубль против Гондураса – с пенальти и перекинул вратаря из-за пределов штрафной. У него 7 голов в 2 последних играх за Аргентину

сделал дубль в матче против сборной .

одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче. Месси забил второй и третий голы в этой игре – на 2-й компенсированной к первому тайму минуте и на 69-й.

Свой первый гол в этой игре 35-летний футболист забил, реализовав пенальти. Второй раз он отличился после выхода один на один с вратарем – перебросил мяч над его головой ударом из-за пределов штрафной площади.

В 2 последних матчах за сборную Аргентины Лионель забил 7 мячей – в игре с Эстонией (5:0) он оформил пента-трик. С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.