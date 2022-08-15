Батистута о Месси: «Его цель – стать лучшим в мире навсегда. Менталитет отличает его и Роналду от остальных»

Габриэль Батистута высказался об игре Лионеля Месси.
– Когда Месси побил исторический рекорд по забитым мячам [за сборную], вы сказали, что его у вас забрал марсианин. У вас было 56 голов в национальной команде, а теперь у него 86.
– И он собирается забить еще больше! Я не играл до 40 лет, потому что мне не позволили лодыжки, но я понимаю его менталитет. Похоже, что он может [играть до 40], так зачем останавливаться? Мы все играем, потому что у нас есть цель, и его цель – стать лучшим в мире... навсегда. И это движет им.
И я полагаю, он будет играть до тех пор, пока его не выгонят пинками. Я не вижу предпосылок, чтобы он ушел. Ну да, наступит момент, когда тело больше не даст тебе покоя, но если говорить о менталитете, то он и Криштиану Роналду, они... вот почему они отличаются от остальных.
Сейчас мастерством Месси не обладает никто. Криштиану превзошел всех остальных благодарю своему менталитету, потому что он играет, играет, многие играют, как Криштиану, но у него есть голова, у него есть свое эго. У всех нас есть эго, у вас есть свое эго, у меня есть свое. Тот, у кого нет эго, ничего не делает.
У Диего [Марадоны] было эго, и у Пеле, конечно, тоже. Это ребята, которые собрали все воедино: физические кондиции, способности, характер, амбиции, эго и выделились. Многие люди тренируются так же или даже больше, но их не подталкивает разная мотивация.
Месси будет хорошо играть на этом чемпионате мира, и не потому, что он может стать его последним, а потому что он наверняка хотел выиграть и предыдущие, но теперь у него хорошая команда, – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.