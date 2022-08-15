Батистута о Месси: «Его цель – стать лучшим в мире навсегда. Менталитет отличает его и Роналду от остальных»

Габриэль Батистута высказался об игре .

– Когда Месси побил исторический рекорд по забитым мячам [за сборную], вы сказали, что его у вас забрал марсианин. У вас было 56 голов в национальной команде, а теперь у него 86.

– И он собирается забить еще больше! Я не играл до 40 лет, потому что мне не позволили лодыжки, но я понимаю его менталитет. Похоже, что он может [играть до 40], так зачем останавливаться? Мы все играем, потому что у нас есть цель, и его цель – стать лучшим в мире... навсегда. И это движет им.

И я полагаю, он будет играть до тех пор, пока его не выгонят пинками. Я не вижу предпосылок, чтобы он ушел. Ну да, наступит момент, когда тело больше не даст тебе покоя, но если говорить о менталитете, то он и , они... вот почему они отличаются от остальных.

Сейчас мастерством Месси не обладает никто. Криштиану превзошел всех остальных благодарю своему менталитету, потому что он играет, играет, многие играют, как Криштиану, но у него есть голова, у него есть свое эго. У всех нас есть эго, у вас есть свое эго, у меня есть свое. Тот, у кого нет эго, ничего не делает.

У Диего [ ] было эго, и у , конечно, тоже. Это ребята, которые собрали все воедино: физические кондиции, способности, характер, амбиции, эго и выделились. Многие люди тренируются так же или даже больше, но их не подталкивает разная мотивация.

Месси будет хорошо играть на этом чемпионате мира, и не потому, что он может стать его последним, а потому что он наверняка хотел выиграть и предыдущие, но теперь у него хорошая команда, – сказал бывший нападающий сборной .