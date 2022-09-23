Моуринью снялся в клипе рэпера Stormzy

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy.

Речь о клипе на трек Mel Made Me Do It. Моуринью появился в кадре на несколько секунд с прижатым к губам пальцем.

В это время Stormzy зачитал текст, где была фраза «Я предпочитаю молчать, как Жозе». 

Далее последовала аудиозапись одной из самых известных цитат Жозе: «Я предпочитаю промолчать. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы».

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Скриншот: youtube.com/user/StormzyTV

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