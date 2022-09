Моуринью снялся в клипе рэпера Stormzy

Главный тренер «Ромы» снялся в клипе британского рэпера Stormzy.

Речь о клипе на трек Mel Made Me Do It. Моуринью появился в кадре на несколько секунд с прижатым к губам пальцем.

В это время Stormzy зачитал текст, где была фраза «Я предпочитаю молчать, как Жозе».

Далее последовала аудиозапись одной из самых известных цитат Жозе: «Я предпочитаю промолчать. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы».

Скриншот: youtube.com/user/StormzyTV