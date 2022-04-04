Ари хочет вернуться в РПЛ: «Знаю о проблемах, но чемпионат хороший. Россия – моя вторая родина»

Ари рассказал о желании вернуться в российский чемпионат.

– В не собираетесь возвращаться?

– В России пока нет конкретных вариантов. Поэтому сложно говорить о возвращении.

– Но если поступит предложение, будете его рассматривать, несмотря на политическую ситуацию?

– Конечно, буду рассматривать. Знаю, что у РПЛ есть проблемы, но чемпионат там хороший. Так что, если будут варианты, с радостью их изучу. Россия – это мой второй дом. Я провел там почти половину моей жизни. Для меня это вторая родина.

– В Бразилии ощущается экономический кризис?

– Становится тяжелее. Бензин дорогой, цены растут. Но надеюсь, что все скоро закончится, и станет хорошо. Я не люблю, когда люди говорят плохо про Россию. Всегда вижу в ней только позитив, – сказал бывший форвард , и .