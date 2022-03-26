Ванда изменяла Икарди с телохранителем. Форвард «ПСЖ» его уволил

Жена Мауро Икарди изменяла ему с телохранителем.

Осенью прошлого года появилась информация, что супруга и агент форварда Ванда Нара хотела развестись с ним, узнав о его встречах с любовницей.

В итоге пара не рассталась. Утверждалось, что футболист передал Ванде права на все свои доходы и активы до 2050 года, чтобы спасти брак.

Журналист Диего Эстевес сообщает, что сама Нара изменяла ему в конце прошлого года с телохранителем, когда летала в Аргентину.

Несколько человек были свидетелями, когда жена Икарди после одной из вечеринок пригласила телохранителя к себе в комнату. Сообщается, что еще одна интимная встреча у них произошла в лифте.

Икарди со временем узнал об этом и уволил телохранителя.