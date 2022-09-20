Захарян покидает расположение сборной России из-за травмы, полученной в матче с «Зенитом»

Арсен Захарян покидает расположение сборной России из-за травмы.
«Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо». В результате игрового столкновения с игроком «Зенита» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости.
Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведет ему восстановительные мероприятия», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Захарян был заменен на 77-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (0:2). Повреждение он получил в столкновении с Родригао. Арбитр Сергей Карасев не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде, а Захаряну показал желтую карточку за эмоциональную реакцию.