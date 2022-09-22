Шик о Роналду: «Криштиану был моим кумиром, когда ему было 19. Я хотел золотые бутсы – как у него на Евро-2004»

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Патрик Шик рассказал, что Криштиану Роналду был его кумиром на Евро-2004. 

– Одно время он был моим кумиром, ему было девятнадцать, когда я начал следить за ним.

– Ты пытался подражать Роналду, будучи начинающим футболистом?

– На Евро у него были золотые футбольные бутсы, так что, естественно, я тоже их хотел. Я даже не знаю, что это была за марка, но они мне нравились. Вот так все и началось.

– И как все прошло?

– Я смотрел видео в интернете, пытался повторить его трюки с мячом. Но со временем ты понимаешь, что не можешь копировать, ты должен делать что-то свое. Я не хотел быть чьей-то копией, я нашел свой собственный стиль, – сказал нападающий «Байера» и сборной Чехии. 

 

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