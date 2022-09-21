Самедов о недопуске России до Евро-2024: «Жалко ребят. Целое поколение может остаться без крупных турниров»

сказал, что ему жалко игроков сборной России.

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Ну что тут сказать. Грустно это... Жалко ребят, болельщиков, вообще всех, что еще один большой турнир пройдет без нас.

Я не знаю, вообще стоит ли чисто теоретически смотреть в сторону других конфедераций. Это не такой простой процесс.

Тут можно сказать только одно: жалко ребят. У них была возможность сыграть на чемпионате мира и не сыграют на чемпионате Европы.

Целое поколение может остаться без крупных турниров. Это очень печально», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд