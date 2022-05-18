Агент Тюкавина: «Есть два серьезных предложения – из России и из Европы. До финала эту тему не обсуждаем»

Агент Константина Тюкавина рассказал, что у его клиента есть предложения от других команд.

– У нас действующий контракт с , мы его выполняем и с большим уважением относимся к клубу и его генеральному директору Павлу Пивоварову.

Когда Костя выходит на поле, он забивает, обостряет, полностью отрабатывает свой контракт. Претензий к нему нет. В Европе в 18-20 лет люди выходят и играют постоянно, у нас немного другой менталитет.

– У вас понимание, почему он недополучает минут на поле?

– У меня есть, да. Возможно, выскажусь об этом после финала Кубка.

– Есть вероятность, что Константин покинет «Динамо»? И есть ли конкретные предложения?

– Есть два серьезных предложения от хороших клубов. Одно – из России, другое из Европы. Но до финала эту тему не обсуждаем.

Костя хочет завоевать серебро и трофей, сейчас нужно сосредоточиться на футболе. Даже предложения с самим Тюкавиным мы не обсуждаем, на этом этапе. Его отец некоторые нюансы знает, этого достаточно.

– Вы сказали про предложение из Европы. Разве сейчас реально уехать куда-то, кроме Турции?

– Когда речь идет о реально серьезном клубе, все организовывается вообще без проблем, все вопросы быстро решаются.

Но в любом случае последнее слово за «Динамо», с которым у нас есть действующий контракт и которое владеет правами на игрока. Костя уважает клуб, за который выступает, и готов к любому варианту развития событий, – сказал .

19-летний форвард забил 6 голов и отдал 3 результативных паса в 29 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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