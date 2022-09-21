Кассано – Роналду: «Ты феноменален, много выиграл, но ты как Тото Кутуньо – вечно второй»

сравнил с Тото Кутуньо.

«Дорогой Криштиану, тебе интересно? Тогда слушай меня внимательно: ты силен, ты много выиграл, ты феноменален, но ты всегда второй.

Знаешь, на кого ты похож, на мой взгляд? На Тото Кутуньо, вечно второго!» – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Rai 2.

Тото Кутуньо – итальянский певец и композитор, победитель «Евровидения-1990». Сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида.

Кутуньо 6 раз занимал второе место на итальянском фестивале песни в Сан-Ремо.