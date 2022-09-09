«МЮ» проиграл все 3 матча с Магуайром в старте в этом сезоне и выиграл 4 без него

«Манчестер Юнайтед» проиграл во всех матчах в этом сезоне, в которых в старте выходил Харри Магуайр.
Сегодня «МЮ» потерпел поражение от «Реал Сосьедад» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы (0:1).
У команды Эрика тен Хага три поражения – также «Юнайтед» уступил в АПЛ «Брентфорду» и «Брайтону» на старте сезоне. Во всех этих трех играх в стартовом составе выходил Магуайр.
После двух поражений в начале чемпионата тен Хаг перевел англичанина в запас, и «МЮ» выдал 4-матчевую победную серию.
На этом отрезке Магуайр три игры полностью провел на скамейке и в одной вышел на замену на 80-й минуте.