«МЮ» проиграл все 3 матча с Магуайром в старте в этом сезоне и выиграл 4 без него

проиграл во всех матчах в этом сезоне, в которых в старте выходил .

Сегодня «МЮ» потерпел поражение от в 1-м туре группового раунда (0:1).

У команды Эрика тен Хага три поражения – также «Юнайтед» уступил в «Брентфорду» и «Брайтону» на старте сезоне. Во всех этих трех играх в стартовом составе выходил Магуайр.

После двух поражений в начале чемпионата тен Хаг перевел англичанина в запас, и «МЮ» выдал 4-матчевую победную серию.

На этом отрезке Магуайр три игры полностью провел на скамейке и в одной вышел на замену на 80-й минуте.