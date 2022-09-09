«МЮ» проиграл все 3 матча с Магуайром в старте в этом сезоне и выиграл 4 без него

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Харри Магуайр Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл во всех матчах в этом сезоне, в которых в старте выходил Харри Магуайр.

Сегодня «МЮ» потерпел поражение от «Реал Сосьедад» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы (0:1).

У команды Эрика тен Хага три поражения – также «Юнайтед» уступил в АПЛ «Брентфорду» и «Брайтону» на старте сезоне. Во всех этих трех играх в стартовом составе выходил Магуайр.

После двух поражений в начале чемпионата тен Хаг перевел англичанина в запас, и «МЮ» выдал 4-матчевую победную серию.

На этом отрезке Магуайр три игры полностью провел на скамейке и в одной вышел на замену на 80-й минуте.

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