Роналду, Магуайр и Каземиро – в старте «МЮ» на матч ЛЕ против «Сосьедада»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Харри Магуайр Каземиро Футбол

Криштиану Роналду и Харри Магуайр вернулись в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

Оба футболиста сыграют с первых минут в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедад».

В старте «МЮ» дебютирует новичок Каземиро, который перешел летом из «Реала». В предыдущих трех матчах в АПЛ бразилец выходил на замену.

Роналду начинал на скамейке запасных пять из шести матчей «МЮ» в этом сезоне, в том числе четыре последних.

Магуайр три из четырех последних игр провел в запасе и один раз вышел на замену на 80-й минуте.

Состав «МЮ»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Каземиро, Фред, Криштиану Роналду, Антони, Энтони Эланга.

Матч «МЮ» – «Реал Сосьедад» начнется в 22:00 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн этой игры.

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