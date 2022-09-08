Роналду, Магуайр и Каземиро – в старте «МЮ» на матч ЛЕ против «Сосьедада»

и вернулись в стартовый состав .

Оба футболиста сыграют с первых минут в матче 1-го тура группового этапа против «Реал Сосьедад».

В старте «МЮ» дебютирует новичок , который перешел летом из «Реала». В предыдущих трех матчах в бразилец выходил на замену.

Роналду начинал на скамейке запасных пять из шести матчей «МЮ» в этом сезоне, в том числе четыре последних.

Магуайр три из четырех последних игр провел в запасе и один раз вышел на замену на 80-й минуте.

Состав «МЮ»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Каземиро, Фред, Криштиану Роналду, Антони, Энтони Эланга.

Матч «МЮ» – начнется в 22:00 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн этой игры.