Каррагер о словах Байи про привилегии англичан в «МЮ»: «Полный бред. У Эрика постоянно были травмы, вот почему на его место покупали игроков. А Магуайр попросту лучше него»

Теги Марсель Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия лига 1 Франция Харри Магуайр Эрик Байи Футбол

Джейми Каррагер отреагировал на критику в адрес «Манчестер Юнайтед» со стороны Эрика Байи.

Защитник перешел из клуба АПЛ в «Марсель» на правах аренды и заявил, что манкунианцы отдавали приоритет английским игрокам, в связи с чем он не получал достаточный объем игровой практики.

«Это полный бред. Байи постоянно был травмирован и плохо играл, когда его выпускали на поле.

Вот почему «МЮ» продолжал покупать футболистов на его место! А Магуайр попросту более сильный игрок», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

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