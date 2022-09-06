Каррагер о словах Байи про привилегии англичан в «МЮ»: «Полный бред. У Эрика постоянно были травмы, вот почему на его место покупали игроков. А Магуайр попросту лучше него»

отреагировал на критику в адрес со стороны .

Защитник перешел из клуба в на правах аренды и заявил, что манкунианцы отдавали приоритет английским игрокам, в связи с чем он не получал достаточный объем игровой практики.

«Это полный бред. Байи постоянно был травмирован и плохо играл, когда его выпускали на поле.

Вот почему «МЮ» продолжал покупать футболистов на его место! А Магуайр попросту более сильный игрок», – написал бывший защитник «Ливерпуля».