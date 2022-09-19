Макаров приглашен на заседание КДК за слова про билеты в цирк ассистенту судьи

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Хавбек «Динамо» Денис Макаров приглашен на заседание КДК РФС.

Вызов связан с высказываниями игрока в адрес ассистента арбитра во время игры с «Зенитом» (0:2).

«Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь», – сказал 24-летний полузащитник помощнику Сергея Карасева Алексею Луневу.

«КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунев приглашены на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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