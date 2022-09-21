Нигматуллин о недопуске России до Евро-2024: «Трагедия, конечно. Нас забанили везде, где можно было»

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Руслан Нигматуллин назвал трагедией отстранение сборной России от участия в Евро-2024.

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира.

«Конечно, это трагедия. Для нынешнего поколения футболистов прежде всего. Они лишаются возможности проявлять себя на международной арене.

Но, честно говоря, эту новость неожиданной не назовешь: нас забанили везде, где можно было», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.  

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