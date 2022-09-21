Аршавин о недопуске России до Евро-2024: «А вы чего-то другого ожидали? Очевидно, что пока ситуация не кончится, прогресса не будет ни в одном виде спорта»

не удивлен отстранению сборной России от участия в Евро-2024.

Вчера стало известно, что российская команда не будет представлена на жеребьевке отборочного турнира.

«А вы чего‑то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход. Расстраивает ли меня это?

Для меня очевидно, что пока ситуация не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд