Бруну Фернандеш: «Рангник старался изо всех сил. Он хороший тренер с хорошими идеями, но они не всем в «МЮ» подходили»

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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о работе с Ральфом Рангником.

Немецкий специалист тренировал команду с ноября 2021 года до мая 2022-го.

«Ральф пришел с идеей играть интенсивно и прессинговать, он привык к такой игре в Германии. Но у нас это не сработало из-за атмосферы в раздевалке: уверенности в себе почти не было, все были удрученными. Когда у вас такое состояние, трудно выходить на поле.

Ральф тут ни при чем. Он старался изо всех сил. Он хороший тренер с хорошими идеями, но они не всем подходили. Дело в том, что команда была построена под Сульшера и его взгляды», – отметил португалец.

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