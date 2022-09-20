Бруну Фернандеш: «Рангник старался изо всех сил. Он хороший тренер с хорошими идеями, но они не всем в «МЮ» подходили»

Хавбек поделился мнением о работе с .

Немецкий специалист тренировал команду с ноября 2021 года до мая 2022-го.

«Ральф пришел с идеей играть интенсивно и прессинговать, он привык к такой игре в Германии. Но у нас это не сработало из-за атмосферы в раздевалке: уверенности в себе почти не было, все были удрученными. Когда у вас такое состояние, трудно выходить на поле.

Ральф тут ни при чем. Он старался изо всех сил. Он хороший тренер с хорошими идеями, но они не всем подходили. Дело в том, что команда была построена под Сульшера и его взгляды», – отметил португалец.