Рангник о «МЮ»: «Всего за 2 недели мне стало ясно, в чем заключались проблемы. Вопрос в том, есть ли возможность что-либо менять»

заявил, что разобрался в проблемах «МЮ» уже через 2 недели после прихода.

64-летний специалист был временным тренером манкунианцев с ноября прошлого года по май этого.

– Говорят, что поражения приносят больше знаний, чем победы. Это правильно?

– Я так не думаю. С точки зрения тренера или спортивного директора важно иметь возможность развиваться и максимально минимизировать фактор случайности.

Развивать команду в таком направлении, где вы используете контроль игры и определенный тип футбола, чтобы создавать значительно больше моментов, чем соперник.

В для этого не понадобились бы 6 месяцев. Всего за 2 недели мне стало ясно, в чем заключались проблемы и что нужно было сделать, чтобы их исправить.

Вопрос в том, есть ли у вас возможность что-либо менять, – сказал тренер, сейчас работающий со сборной Австрии.