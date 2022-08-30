Рангник о «МЮ»: «Всего за 2 недели мне стало ясно, в чем заключались проблемы. Вопрос в том, есть ли возможность что-либо менять»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник заявил, что разобрался в проблемах «МЮ» уже через 2 недели после прихода. 

64-летний специалист был временным тренером манкунианцев с ноября прошлого года по май этого. 

– Говорят, что поражения приносят больше знаний, чем победы. Это правильно?

– Я так не думаю. С точки зрения тренера или спортивного директора важно иметь возможность развиваться и максимально минимизировать фактор случайности.

Развивать команду в таком направлении, где вы используете контроль игры и определенный тип футбола, чтобы создавать значительно больше моментов, чем соперник. 

В «Манчестер Юнайтед» для этого не понадобились бы 6 месяцев. Всего за 2 недели мне стало ясно, в чем заключались проблемы и что нужно было сделать, чтобы их исправить.

Вопрос в том, есть ли у вас возможность что-либо менять, – сказал тренер, сейчас работающий со сборной Австрии. 

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