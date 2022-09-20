Рафаэль Маркес: «Я всегда искал Месси пасом, чтобы Лео сотворил волшебство. Мне очень нравилось играть с тем, кто сегодня является лучшим игроком мира»

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Рафаэль Маркес высказался об игре с Лионелем Месси и Роналдиньо.

«Для меня большая честь и удача играть бок о бок с Ронни и Месси. С первым у меня, возможно, были немного более близкие отношения, а с Лео я наслаждался каждым моментом, каждой тренировкой.

Я помню, что всегда искал его пасом, чтобы Месси сотворил волшебство и смог изменить ход матча. Мне очень нравилось играть с тем, кто сегодня является лучшим игроком в мире», – сказал бывший игрок «Барселоны». 

Мексиканец выступал за «блауграну» с 2003 по 2010 год. 

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