Рафаэль Маркес: «Я всегда искал Месси пасом, чтобы Лео сотворил волшебство. Мне очень нравилось играть с тем, кто сегодня является лучшим игроком мира»

высказался об игре с и .

«Для меня большая честь и удача играть бок о бок с Ронни и Месси. С первым у меня, возможно, были немного более близкие отношения, а с Лео я наслаждался каждым моментом, каждой тренировкой.

Я помню, что всегда искал его пасом, чтобы Месси сотворил волшебство и смог изменить ход матча. Мне очень нравилось играть с тем, кто сегодня является лучшим игроком в мире», – сказал бывший игрок «Барселоны».

Мексиканец выступал за «блауграну» с 2003 по 2010 год.