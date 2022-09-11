У Месси 17 голевых в Лиге 1 в 2022-м. Это его лучший результат в чемпионате за календарный год

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Лионель Месси показал лучший результат в карьере по числу голевых пасов за календарный год.

Во вчерашней игре 7-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Брестом» (1:0) аргентинец сделал результативную передачу на Неймара.

Это 17-й голевой пас Месси в матчах чемпионата Франции за 2022 год. Для Лионеля это лучший показатель по числу ассистов за календарный год. До этого он делал по 16 результативных передач в 2011-м, 2018-м и 2020-м годах.

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

Величие Месси в двух кадрах: за мгновения придумал голевой пас в 40 метрах от ворот

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные