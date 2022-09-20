Президент «Баварии»: «Четыре матча без побед в Бундеслиге – не то, что мы все себе представляли, но мы уверены в Нагельсманне»

Теги Бавария бундеслига Германия Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Президент «Баварии» высказался о результатах команды в чемпионате Германии.

После 7 туров мюнхенцы занимают в таблице 5-е место.

«Четыре матча без побед в Бундеслиге – конечно, не то, что наши болельщики и мы все себе представляли. Мы видим, что наша команда создает множество голевых моментов в каждой игре, но это не отражается в результатах. Но мы абсолютно уверены в Нагельсманне и во всей команде в целом.

После перерыва на матчи сборных мы будем снова атаковать, как это и положено «Баварии». Сезон только начался, и мы знаем: у нас есть потенциал, чтобы достичь своих высоких целей», – сказал Герберт Хайнер.

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