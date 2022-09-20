Ди Мария пропустит игру «Ювентуса» с «Миланом». Он дисквалифицирован на 2 матча за удар локтем

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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил дисквалификацию на два матча Серии А.

Аргентинец наказан за то, что в игре против «Монцы» (0:1) ударил локтем в живот защитника Армандо Иццо. Судья Фабио Мареска принял решение показать 34-летнему футболисту красную карточку.

Ди Мария не сможет сыграть за «Ювентус» ни против «Болоньи» (2 октября), ни против «Милана» (8 октября). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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