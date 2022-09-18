Ди Мария об удалении в игре с «Монцой»: «Поражение – моя вина. Извиняюсь за неадекватную реакцию»

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Анхель Ди Мария взял на себя ответственность за поражение «Ювентуса».

Туринский клуб проиграл «Монце» (0:1) в матче чемпионата Италии.

В первом тайме аргентинский полузащитник получил прямую красную карточку за отмашку.

«Я хочу извиниться перед всеми за эту неадекватную реакцию на поле. Непростой момент в чемпионате. Из-за этого мы проиграли матч.

Поражение – это только моя вина. Мне очень жаль. Я профессионал, но также и человек, который совершает ошибки и умеет их признавать», – написал Ди Мария.

«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд – 3 поражения, 2 ничьих. У команды 2 победы в 9 играх сезона

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