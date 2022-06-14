Отец Гравенберха: «ПСЖ», «Сити» и «Реал» покупают 15 игроков, но у них уже есть 40 футболистов. У «Баварии» максимум 5 точечных подписаний»

Отец Райана Гравенберха высказался о переходе полузащитника из в «Баварию».

«Люди из руководства «Баварии» сказали, что этот клуб похож на «Аякс», но более масштабный. Это хорошо структурированные и прочные организации.

Если посмотрите на , или , увидите, что они покупают 15 игроков, но у них уже есть состав из 40 игроков на выбор. Они просто смотрят на тех, кто выделяется, и для остальных это грустная ситуация.

совершает максимум три, четыре или пять точечных подписаний. Это игроки, в которых они действительно инвестируют. Это сыграло роль в выборе Райана», – сказал Райан Гавенберх-старший De Telegraaf.

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