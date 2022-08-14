Сарри – Моуринью: «Если «Рома» закончит сезон второй, это будет огромным разочарованием»

Маурицио Сарри ответил Жозе Моуринью по поводу трат «Лацио».
Главный тренер «Ромы» ранее на пресс-конференции упомянул, что «Лацио» в это межсезонье потратил 40 млн евро на новичков и должен бороться за чемпионство.
«Мы не потратили 39 млн евро. Мы сделали серьезные инвестиции. Если кто и тратил этим летом, то это «Рома». И потратили они много.
Хочу поблагодарить Моуринью за то, что он уверен во мне. Надеюсь, смогу его осчастливить в этом сезоне.
Именно поэтому я также считаю, что если «Рома» в этом сезоне финиширует второй, это будет огромным разочарованием», – сказал главный тренер «Лацио».