Брат Погба задержан французской полицией по делу о вымогательстве и шантаже Поля

Французская полиция задержала брата по делу о вымогательстве.

Сегодня Матиа Погба и еще три человека были задержаны полицией пригорода Парижа Нантера.

Ранее футболист заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста , который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Хавбек 16 июля обратился в прокуратуру Турина с заявлением. После предварительного расследования, проведенного в прошлом месяце, в прокуратуре Парижа заявили, что рассмотрят обвинения в адрес пока неизвестного лица в «шантаже со стороны вооруженной банды, похищении и участии в преступном сговоре».