Брат Погба задержан французской полицией по делу о вымогательстве и шантаже Поля

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Поль Погба Матиа Погба Футбол

Французская полиция задержала брата Поля Погба по делу о вымогательстве.

Сегодня Матиа Погба и еще три человека были задержаны полицией пригорода Парижа Нантера.

Ранее футболист «Ювентуса» заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Хавбек 16 июля обратился в прокуратуру Турина с заявлением. После предварительного расследования, проведенного в прошлом месяце, в прокуратуре Парижа заявили, что рассмотрят обвинения в адрес пока неизвестного лица в «шантаже со стороны вооруженной банды, похищении и участии в преступном сговоре».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные