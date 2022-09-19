Верратти пропустит матчи Италии в Лиге наций из-за мышечной травмы. Манчини, вероятно, вызовет Фраттези из «Сассуоло»

пропустит ближайшие матчи сборной Италии в Лиге наций из-за травмы.

сообщил, что у полузащитника диагностирован ушиб и глубокая гематома левой икроножной мышцы. Он получил повреждение в матче против «Лиона» (1:0). В связи с этим Марко будет восстанавливаться в расположении клуба и не поедет в сборную. Сроки его восстановления станут известны позднее.

Позже парижский клуб удалил твит, но главный тренер итальянской команды подтвердил, что Верратти не сможет сыграть против и Венгрии.

«Верратти не сможет играть. Он получил ушиб и даже не может ходить. Мы, наверное, вызовем Фраттези, посмотрим.

У Тонали, я думаю, не серьезная проблема, состояние Пеллегрини оценим сегодня-завтра, а Политано, как мне кажется, вполне здоров», – сказал Манчини.

Сборная Италии сыграет с Англией 23 сентября, а с Венгрией – 26-го.