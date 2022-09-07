Пикфорд из-за травмы бедра выбыл на месяц и пропустит матчи Англии с Италией и Германией

Голкипер Джордан Пикфорд травмировал бедро в матче «Эвертона» с «Ливерпулем» (0:0) в АПЛ.
По сведениям Sky Sports, из-за повреждения вратарь не сможет играть около месяца. Таким образом, он не сможет выступить в составе сборной Англии против Италии и Германии в Лиге наций.
«Эвертон» может подписать нового голкипера в качестве свободного агента, поскольку на данный момент в распоряжении команды только Асмир Бегович.
В текущем сезоне Пикфорд провел 6 матчей в АПЛ и пропустил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.