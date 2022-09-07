Пикфорд из-за травмы бедра выбыл на месяц и пропустит матчи Англии с Италией и Германией

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Голкипер Джордан Пикфорд травмировал бедро в матче «Эвертона» с «Ливерпулем» (0:0) в АПЛ.

По сведениям Sky Sports, из-за повреждения вратарь не сможет играть около месяца. Таким образом, он не сможет выступить в составе сборной Англии против Италии и Германии в Лиге наций.

«Эвертон» может подписать нового голкипера в качестве свободного агента, поскольку на данный момент в распоряжении команды только Асмир Бегович.

В текущем сезоне Пикфорд провел 6 матчей в АПЛ и пропустил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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