«Только я хочу, чтобы Винисиус забил завтра? 🤔» Неймар перед матчем «Реала» с «Атлетико»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Неймар Винисиус Жуниор Футбол

Неймар хочет, чтобы вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил «Атлетико» в матче 6-го тура Ла Лиги.

«Только я проснулся, желая, чтобы Винисиус забил завтра? 🤔» – написал форвард «ПСЖ» в твиттере, сопроводив публикацию хэштегом #BailaViniJr (с португальского – «танцуй, Вини» – прим. Sports.ru).

В последнее время Винисиуса критикуют за празднование голов танцами. В эфире El Chiringuito его за это сравнили с обезьяной, а капитан «Атлетико» Коке сказал, что у бразильца будут проблемы, если он станцует после гола в дерби.

«Реал» сыграет с «Атлетико» завтра, 18 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»

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