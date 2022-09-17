«Только я хочу, чтобы Винисиус забил завтра? 🤔» Неймар перед матчем «Реала» с «Атлетико»

хочет, чтобы вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил «Атлетико» в матче 6-го тура .

«Только я проснулся, желая, чтобы Винисиус забил завтра? 🤔» – написал форвард в твиттере, сопроводив публикацию хэштегом #BailaViniJr (с португальского – «танцуй, Вини» – прим. Sports.ru).

В последнее время Винисиуса критикуют за празднование голов танцами. В эфире El Chiringuito его за это сравнили с обезьяной, а капитан «Атлетико» Коке сказал, что у бразильца будут проблемы, если он станцует после гола в дерби.

сыграет с завтра, 18 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»