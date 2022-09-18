Ришарлисон о сравнении Винисиуса с обезьяной на ТВ: «Я написал парню, говорившему чушь на том шоу. И назвал его говнюком»

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Ришарлисон отреагировал на сравнение Винисиуса с обезьяной за его танцы после голов. 

Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El chiringuito de Jugones оскорбил Винисиуса на почве расизма, когда говорил о том, что футболист «Реала» празднует голы танцами..

«Я написал тому парню, который говорил в его адрес всякую чушь на шоу. Назвал его говнюком...

Винисиус может развлекаться, как он это делал. Буду надеяться, что он забьет гол», – сказал бразильский форвард «Тоттенхэма» в интервью ESPN.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»

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