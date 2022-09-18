Президент высказался о манере вингера отмечать голы.

Мадридское дерби в рамках 6-го тура Ла Лиги начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

– Что нам нужно, так это не позволить Винисиусу нам забить. Если же он это сделает и захочет отпраздновать – пускай празднует, но в корректной манере и с уважением к болельщикам на трибунах.

– Танцы можно считать проявлением неуважения?

– Если он станцует, я попрошу Винисиуса обучить меня самбе. Я хочу посетить следующий бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро и хочу научиться танцевать самбу. Пусть поможет мне.

– Кто фаворит в этом матче?

– Силы равны, но нам следует помнить, что мы встречаемся с чемпионами Испании и победителями Лиги чемпионов. Мы выйдем на поле за победой, мы хотим провести отличный матч. За нами должок перед фанатами, и сегодня отличный день для того, чтобы вернуть его, – сказал .

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»