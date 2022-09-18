Тренер «Сочи» Точилин: «Старт на троечку. Мы подняли высокую планку в прошлом сезоне и обязаны ее держать»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с (1:1) в Мир .

– Все‑таки больше потеряли два очка, чем заработали одно. Недоработали где‑то.

Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому.

Второй тайм провели с большим преимуществом. Где‑то удача была не на нашей стороне.

– Как оцените старт сезона для ?

– Оценю на троечку. Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны ее держать. Где‑то недобрали очки, могло быть лучше, поэтому удовлетворительный старт. Будем работать и стараться совершенствовать игру, – сказал Точилин.