Тренер «Сочи» Точилин: «Старт на троечку. Мы подняли высокую планку в прошлом сезоне и обязаны ее держать»

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

– Все‑таки больше потеряли два очка, чем заработали одно. Недоработали где‑то.

Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому.

Второй тайм провели с большим преимуществом. Где‑то удача была не на нашей стороне.

– Как оцените старт сезона для «Сочи»?

– Оценю на троечку. Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны ее держать. Где‑то недобрали очки, могло быть лучше, поэтому удовлетворительный старт. Будем работать и стараться совершенствовать игру, – сказал Точилин.

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