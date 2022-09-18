«Сочи» в большинстве не обыграл «Факел» – 1:1. Забили Нобоа и Морозов, Ивахнова удалили на 70-й

«Сочи» дома не сумел обыграть «Факел» (1:1) в 10-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник гостей Евгений Морозов открыл счет на 5-й минуте, а на 11-й хавбек Кристиан Нобоа его сравнял. С 70-й минуты «Факел» выступал в меньшинстве вследствие удаления форварда Матвея Ивахнова.
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Джанаев, Юрганов (Сиссако, 86), Дркушич, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Кравцов (Сарвели, 46), Терехов, Бурмистров (Жоаозиньо, 76), Юсупов, Мелкадзе (Шипунов, 77).
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Факел –
Свинов, Морозов, Божин, Брызгалов (Суслов, 61), Дмитриев (Мастерной, 68), Мендель (Акбашев, 60), Квеквескири, Шляков, Калинин, Гонгадзе (Ивахнов, 60), Аппаев (Максимов, 82).
- Предупреждения:
- Мелкадзе (8), Квеквескири (46), Ивахнов (67), Аппаев (72), Нобоа (81), Юсупов (84), Калинин (85), Дркушич (90).
- Удаление:
- Ивахнов (70).