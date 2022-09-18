«Сочи» в большинстве не обыграл «Факел» – 1:1. Забили Нобоа и Морозов, Ивахнова удалили на 70-й

дома не сумел обыграть (1:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник гостей Евгений Морозов открыл счет на 5-й минуте, а на 11-й хавбек Кристиан Нобоа его сравнял. С 70-й минуты «Факел» выступал в меньшинстве вследствие удаления форварда Матвея Ивахнова.

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