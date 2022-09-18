«Сочи» в большинстве не обыграл «Факел» – 1:1. Забили Нобоа и Морозов, Ивахнова удалили на 70-й

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Факел Сочи Евгений Морозов онлайны Футбол

«Сочи» дома не сумел обыграть «Факел» (1:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник гостей Евгений Морозов открыл счет на 5-й минуте, а на 11-й хавбек Кристиан Нобоа его сравнял. С 70-й минуты «Факел» выступал в меньшинстве вследствие удаления форварда Матвея Ивахнова.

Сочи – Факел 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Морозов, 1:1 – 11 Нобоа.
СочиДжанаев, Юрганов (Сиссако, 86), Дркушич, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Кравцов (Сарвели, 46), Терехов, Бурмистров (Жоаозиньо, 76), Юсупов, Мелкадзе (Шипунов, 77).
ФакелСвинов, Морозов, Божин, Брызгалов (Суслов, 61), Дмитриев (Мастерной, 68), Мендель (Акбашев, 60), Квеквескири, Шляков, Калинин, Гонгадзе (Ивахнов, 60), Аппаев (Максимов, 82).
Предупреждения:
Мелкадзе (8), Квеквескири (46), Ивахнов (67), Аппаев (72), Нобоа (81), Юсупов (84), Калинин (85), Дркушич (90).
Удаление:
Ивахнов (70).

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