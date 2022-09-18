Бувач о поражении от «Зенита»: «Динамо» всегда ставят таких очень хороших судей на матчи с топ-соперниками. Это сарказм»

остался недоволен судейством в матче «Динамо» – «Зенит» (0:2).

«Игра была нормальной, она была равна до первой ошибки. Я не знаю, почему нам так везет, получать на матч лучших арбитров. Все, что я могу сказать про матч.

Нам всегда ставят таких очень хороших судей на матчи с топ-соперниками. Да, это сарказм», – сказал заместитель генерального директора «Динамо» по спорту.

Игру обслуживала судейская бригада .

«Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю». «Динамо» в ярости от бригады Карасева

«Зенит» страшно доминирует в топ-матчах. «Динамо» агрессивно прессинговало в новой схеме, но было беспомощно в атаке