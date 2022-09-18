Неймар о желтой за празднование гола с высунутым языком: «Это случается только со мной, безумие. Футбол становится все скучнее»

раскритиковал решение арбитра показать ему желтую карточку после празднования.

На 88-й минуте матча Хайфа – (1:3) форвард забил третий мяч парижан и показал празднование, которое традиционно демонстрирует после голов в этом сезоне, приложив руки к ушам и высунув язык. За это судья Даниэль Зиберт показал бразильцу желтую карточку.

«Футбол становится все более и более скучным! Я получаю желтую за празднование, это случается только со мной, это безумие... Рефери даже не признал, что совершил ошибку. Это полное отсутствие уважения», – сказал Неймар.