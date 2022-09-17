«Зенит» после ошибки Норманна забил «Динамо». У Мостового 5 голов и 2 паса в 10 матчах Мир РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Мостовой Матиас Норманн Иван Сергеев Футбол

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой открыл счет в матче с «Динамо» после ошибки Матиаса Норманна.

Петербургский клуб повел на 35-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ (1:0, перерыв).

Форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев отобрал мяч у Норманна и сделал пас на Мостового, который точно пробил в дальний угол ворот московского клуба.

На счету 24-летнего полузащитника 5 голов и 2 результативные передачи в 10 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Полную статистику Мостового можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Динамо». Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные