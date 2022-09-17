«Зенит» после ошибки Норманна забил «Динамо». У Мостового 5 голов и 2 паса в 10 матчах Мир РПЛ

Хавбек открыл счет в матче с после ошибки Матиаса Норманна.

Петербургский клуб повел на 35-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ (1:0, перерыв).

Форвард сине-бело-голубых отобрал мяч у Норманна и сделал пас на Мостового, который точно пробил в дальний угол ворот московского клуба.

На счету 24-летнего полузащитника 5 голов и 2 результативные передачи в 10 матчах Мир в этом сезоне. Полную статистику Мостового можно изучить здесь.

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