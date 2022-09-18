назвал спартаковский футбол идеологией.

– Как вам игра в этом сезоне?

– Я много игр не видел. Видел игры с «Зенитом». Я бы не сказал, что Абаскаль преобразил команду. Не вижу каких-то кардинальных преображений, чтобы картина игры поменялась или команда играла в какой-то совершенно другой футбол.

– Некоторые сравнивают это с футболом, который ставил Романцев.

– Нет. Романцевский футбол – не вопрос схем или расстановки, это идеология, концепция. Спартаковский футбол – идеология. Намного глубже, намного шире. Иностранные тренеры делают это поверхностно.

– Пишут о том, что «Спартак» может пригласить специалиста из «Брайтона». Не опасно ли приглашать сейчас иностранцев на такие посты?

– Не знаю. Это руководство принимает решение. Главное, чтоб был результат. Если нет результата, то смысл перестановок сводится к нулю, – сказал бывший вратарь красно-белых.

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