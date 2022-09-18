Андрей Тихонов: «Спартак» – фаворит матча с «Локо». Нужно показать реакцию на проигрыши «Зениту» и «Ростову»

высказался в преддверии матча «Спартак» – «Локомотив».

Игра состоится сегодня в рамках 10-го тура Мир .

«Уверен, будет интересная игра. «Спартак» смотрится довольно неплохо, после Кубка у красно-белых хорошее настроение. Кроме того, команде нужно показать реакцию на проигрыши «Зениту» и «Ростову».

«Локомотив» же в данный момент является самой невнятной командой: вроде бы футболисты хорошие есть, но нет целостной игры. На мой взгляд, игроки не выкладываются на сто процентов, присутствует какая-то вальяжность и вялость.

Не знаю, что происходит внутри команды между тренером и футболистами. Поэтому фаворит тут «Спартак», хотя не исключаю вариант, что воспользуется своей хорошей, быстрой атакой» – сказал экс-хавбек .