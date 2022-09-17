Семак о 2:0 с «Динамо»: «Абсолютно заслуженная победа «Зенита». Я не против, если будем выигрывать, а нападающие будут работать для команды, не забивая»

Главный тренер высказался после победы над «Динамо» (2:0) в Мир .

– Как и ожидалось, достаточно тяжелая игра, которая держала в напряжении до последних минут. По качеству игры сегодня довольны содержанием: и в обороне сыграли неплохо, и в атаке смогли забить два мяча, и при этом не пропустили.

По счету уверенная победа, нервная, тяжелая, трудная. «Динамо» неплохо укрепилось, состав очень хороший. Матчи последних лет, которые мы здесь проводили, все проходили достаточно сложно. Проиграли 0:1, потом 1:1 сыграли, когда «Динамо» отыгралось. В этом году смогли добиться, на мой взгляд, заслуженной победы, с чем поздравляю наших игроков и болельщиков.

– «Динамо» вообще не вышло на первый тайм, только вышло на второй. Вы ожидали, что так легко будет вам играть?

– Не скажу, что нам было легко. Если «Динамо» отдало инициативу, это не значит, что было легко. Наверное, самый явный момент был, когда кто-то из игроков поскользнулся в эпизоде с Караваевым. До этого владели преимуществом.

Что касается контроля, то таких острых моментов было не так много. Естественно, план, наверное, у «Динамо» был, это те моменты, которые мы наблюдали в первом тайме: отбор, быстрый выход в атаку, примерно то, на чем Дуглас заработал карточку. В общем, они ждали своего шанса до того, как игра повернется в другую сторону.

Во втором тайме, естественно, нужно было отыгрываться, более активно и агрессивно шли вперед. И у нас появились моменты, были очень даже неплохие, но не смогли забить. А после удаления, конечно, еще сложнее стало динамовцам вернуться к положительному для них результату. А мы в самой концовке смогли забить. Такая нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа.

– Сегодня днем проиграл, вы сейчас выиграли у . Чемпионат окончен?

– Наше дело работать. Вы не представляете, сколько сил тратят футболисты и тренеры, чтобы готовиться к каждому конкретному матчу. Сейчас четыре очка от второго места, играть еще 20 матчей. Все может случиться абсолютно. Любая команда, которая демонстрирует какую-то серию, приближается к нам. Стоит нам сделать осечку одну-вторую… В начале сезона потеряли очки, все сразу заговорили…

Играть еще много, я уже говорил, что команда, которая будет играть более стабильно, окажется наверху. Спады будут. Неудачные матчи будут и у нас, и у других клубов. Конечно, мы хотим минимизировать, но это невозможно. Поэтому наша задача – пройти наиболее ровно, меньше терять очков и чтобы ребята находились в хорошем функциональном состоянии.

– Заранее знали, что Фернандес уже удалялся за две желтые карточки? И не сказали ли в перерыве, чтобы нападающие с ним плотнее играли, потому что он подвержен?

– Нет, к сожалению, мы не играем в такие игры, чтобы как-то провоцировать. Мы вышли на второй тайм с желанием так же продолжать играть. То, что Фернандес заработал вторую карточку, – бывают матчи, в которых игроки удаляются. Такой момент был хороший – качественная передача, здорово Ваня открылся. Такое случается не только у Фернандеса, но и у других игроков. Это часть футбола.

Конечно, мы на это не рассчитывали и специально как-то эту ситуацию не поднимали в раздевалке. Мы занимались тем, чем должны заниматься, то есть играли в футбол.

– Насколько напрягает, что форварды не забивают, в частности форма Кассьерры?

– Меня это абсолютно не напрягает. Наверное, напрягает ребят, скорее всего, эмоционально. Для уверенности игрокам атаки, конечно, голы помогают. Но то, как они работают, и один, и второй, какую игру они демонстрируют, меня полностью устраивает.

Думаю, я буду не против, если команда будет выигрывать, а наши нападающие будут работать для команды, не забивая при этом. Ничего страшного, на то она и команда, что кто-то другой сегодня забьет. А то, что и Ваня, и Матео свои мячи забьют, – я абсолютно уверен в этом. То желание, то качество игры, которое они демонстрируют, меня полностью устраивают, – сказал Семак.