У защитника «Динамо» Фернандеса 2 удаления в 7 матчах Мир РПЛ

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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил 2-ю красную карточку за 7 игр в Мир РПЛ.

22-летний футболист в игре 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (0:1, второй тайм) был удален арбитром Сергеем Карасевым за две желтые карточки. Первое предупреждение Фернандес получил на 43-й минуте матча, а второе – на 64-й.

Роберто удален во второй раз за семь игр в чемпионате России. До этого он получил красную карточку в матче с «Пари НН» (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

Статистику парагвайского защитника можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» с «Зенитом». Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

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