У защитника «Динамо» Фернандеса 2 удаления в 7 матчах Мир РПЛ

Защитник «Динамо» получил 2-ю красную карточку за 7 игр в Мир РПЛ.

22-летний футболист в игре 10-го тура РПЛ между и (0:1, второй тайм) был удален арбитром за две желтые карточки. Первое предупреждение Фернандес получил на 43-й минуте матча, а второе – на 64-й.

Роберто удален во второй раз за семь игр в чемпионате России. До этого он получил красную карточку в матче с «Пари НН» (2:2) в 7-м туре Мир .

Статистику парагвайского защитника можно изучить здесь.

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