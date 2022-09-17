Филлипс может пропустить ЧМ-2022 из-за операции на плече. Хавбек сборной Англии сыграл 14 минут за «Сити» после перехода из «Лидса»

Хавбек сборной Англии Кэлвин Филлипс может пропустить из-за операции на плече.

Как пишет Manchester Evening News, полузащитнику «Манчестер Сити» придется сделать операцию из-за травмы плеча, которая беспокоит его уже давно.

Филлипс вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:1), и у него случился рецидив травмы плеча. Из-за этого Кэлвин не попал в заявку «Ман Сити» на сегодняшнюю игру с «Вулверхэмптоном» (3:0).

В ходе карьеры у 26-летнего футболиста было две серьезных травмы плеча. Скорее всего, Филлипсу потребуется операция, из-за которой опорник может не попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2022.

должен огласить список игроков, которые поедут на турнир, к 21 октября. До этого момента «Ман Сити» предстоит провести лишь пять матчей.

Филлипс – основной игрок полузащиты сборной Англии при Саутгейте. После перехода в из «Лидса» хавбек отыграл лишь 14 минут в официальных матчах.