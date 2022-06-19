Пол Мерсон: «Был бы более шокирован увольнением Саутгейта из сборной Англии, чем уходом Пепа из «Сити». Лига наций – пустая трата времени»

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Пол Мерсон считает, что Гарет Саутгейт должен остаться на посту тренера сборной Англии.

«Англия сохранит веру в Гарета Саутгейта. Я был бы более шокирован увольнением Саутгейта из сборной Англии, чем уходом Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

Я был бы ошеломлен, если бы Гарет сейчас потерял работу. Он заслуживает того, чтобы повезти нас на ЧМ-2022. Он заслужил право. Сто процентов. Он довел нас до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.

Грубо призывать его уйти только из-за того, что произошло в этих играх Лиги наций. Вы хоть помните, кто выиграл Лигу наций в прошлом сезоне? Всем все равно. 

Для футболистов эти игры – лишняя нагрузка. Лига наций была приятной новинкой поначалу, когда мы изголодались по футболу из-за карантина.

Но сейчас это просто пустая трата времени. У нас чемпионат мира в ноябре, а мы все еще играем в футбол в середине июня. Безумие», – отметил бывший форвард «Арсенала».

Сборная Англии проиграла два матча и дважды сыграла вничью в четырех матчах группового этапа Лиги наций.

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