Дзюба 3-й матч подряд не выйдет в старте «Адана Демирспор»

вновь нет в стартовом составе на матч чемпионата Турции.

Сегодня турецкий клуб встретится с в рамках 7-го тура турецкого чемпионата. 34-летний нападающий начнет эту игру на скамейке запасных.

Дзюба не попал в стартовый состав «Адана Демирспор» в третьей игре подряд – в матче предыдущего тура чемпионата против «Трабзонспора» (3:2) россиянин так и не появился на поле, а до этого он вышел на замену в матче против «Хатайспора» (1:1).

Дзюба выходил на поле с первых минут дважды – в двух первых играх за клуб.

У Дзюбы один гол в составе нового клуба – в ворота «Фенербахче» (4:2) в дебютном матче. Статистику экс-форварда «Зенита» можно изучить здесь.

Матч «Антальяспор» – «Адана Демирспор» начнется в 20:00 по московскому времени.