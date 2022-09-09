Хавбек «Адана Демирспор» Оньекуру – Головину о Дзюбе: «Прикольный. Все время на позитиве, шутит. Языка только не знает»

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Александр Головин рассказал, как воспринимают Артема Дзюбу в «Адана Демирспор».

— Дзюба перешел в среднюю турецкую команду. Ожидал ли ты увидеть его в более престижном клубе?

— Мне кажется, тоже хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артем в первом же матче забил. Это всегда здорово.

Там, кстати, хорошие игроки. За «Адана Демирспор» играет Генри Оньекуру, он у нас два года в «Монако» был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба.

«Мощный такой! — отвечает. — Шутит все время, языка только не знает. Прикольный парень, все время на позитиве».

Коллектив рад. И, думаю, сам Дзюба рад. В подвешенном состоянии тяжело находиться. Когда появляется определенность, на душе легче становится, – сказал хавбек «Монако».

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