Дзюба 2-й матч подряд не выйдет в старте «Адана Демирспор»

Артем Дзюба начнет на скамейке запасных второй матч «Адана Демирспор» подряд.
Сегодня команда российского нападающего в 6-м туре чемпионата Турции принимает «Трабзонспор».
34-летний форвард также не попал в стартовый состав в прошлой игре против «Хатайспора» (1:1). Тогда он вышел на замену на 63-й минуте.
До этого Дзюба выходил в старте «Адана Демирспор» в матчах с «Фенербахче» (2:4) и «Умраниеспором» (1:0).
Матч «Адана Демирспор» – «Трабзонспор» начнется в 21:30 по московскому времени.
Статистику нападающего, забившего 1 гол в 3 матчах турецкой Суперлиги, можно изучить здесь.