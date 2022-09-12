Дзюба 2-й матч подряд не выйдет в старте «Адана Демирспор»

Теги Артем Дзюба Трабзонспор высшая лига Турция Адана Демирспор Футбол

Артем Дзюба начнет на скамейке запасных второй матч «Адана Демирспор» подряд.

Сегодня команда российского нападающего в 6-м туре чемпионата Турции принимает «Трабзонспор».

34-летний форвард также не попал в стартовый состав в прошлой игре против «Хатайспора» (1:1). Тогда он вышел на замену на 63-й минуте.

До этого Дзюба выходил в старте «Адана Демирспор» в матчах с «Фенербахче» (2:4) и «Умраниеспором» (1:0).

Матч «Адана Демирспор» – «Трабзонспор» начнется в 21:30 по московскому времени.

Статистику нападающего, забившего 1 гол в 3 матчах турецкой Суперлиги, можно изучить здесь.

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