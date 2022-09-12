Дзюба 2-й матч подряд не выйдет в старте «Адана Демирспор»

начнет на скамейке запасных второй матч «Адана Демирспор» подряд.

Сегодня команда российского нападающего в 6-м туре чемпионата Турции принимает .

34-летний форвард также не попал в стартовый состав в прошлой игре против (1:1). Тогда он вышел на замену на 63-й минуте.

До этого Дзюба выходил в старте в матчах с (2:4) и (1:0).

Матч «Адана Демирспор» – «Трабзонспор» начнется в 21:30 по московскому времени.

Статистику нападающего, забившего 1 гол в 3 матчах турецкой Суперлиги, можно изучить здесь.

Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота