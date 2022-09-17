ЦСКА проиграл «Торпедо» в гостях (0:1), пропустив на 33-й минуте

проиграл в гостях (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счет на 33-й минуте. Его мяч стал единственным в игре.

Для «Торпедо» это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ. В предыдущих 9 матчах команда набрала лишь 1 очко.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ