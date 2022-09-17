ЦСКА проиграл «Торпедо» в гостях (0:1), пропустив на 33-й минуте

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ЦСКА проиграл в гостях «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счет на 33-й минуте. Его мяч стал единственным в игре.

Для «Торпедо» это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ. В предыдущих 9 матчах команда набрала лишь 1 очко.

Торпедо – ЦСКА 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
17 сентября, 14.00, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 33 Шапич.
ТорпедоБабурин, Смольников, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Кутепов, Самсонов, Караев (Чурич, 90), Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 78).
ЦСКААкинфеев, Виллиан Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес (Ермаков, 73), Медина (Обляков, 73), Карраскаль, Чалов (Гайч, 72).
Предупреждения:
Ле Таллек (15), Кутепов (30), Мойзес (32), Самсонов (43), Лебеденко (62), Дивеев (77), Карраскаль (90), Эркинов (90), Бабурин (90).

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