ЦСКА проиграл «Торпедо» в гостях (0:1), пропустив на 33-й минуте

ЦСКА проиграл в гостях «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счет на 33-й минуте. Его мяч стал единственным в игре.
Для «Торпедо» это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ. В предыдущих 9 матчах команда набрала лишь 1 очко.
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Лужники»
- Гол:
- 1:0 – 33 Шапич.
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Торпедо –
Бабурин, Смольников, Шапич, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Кутепов, Самсонов, Караев (Чурич, 90), Каймаков (Рязанцев, 78), Савич (Енин, 59), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 78).
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ЦСКА –
Акинфеев, Виллиан Роша, Дивеев (Заболотный, 86), Зайнутдинов, Гайич, Здьелар, Мендес, Мойзес (Ермаков, 73), Медина (Обляков, 73), Карраскаль, Чалов (Гайч, 72).